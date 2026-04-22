Два человека, включая подростка, ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Подросток получил слепые осколочные ранения живота в селе Никольское Белгородского округа. Он пострадал от детонации дрона на парковке объекта торговли. Его доставляют в детскую областную больницу. На месте атаки повреждены четыре автомобиля.

В городе Грайвороне дрон ударил по легковому автомобилю — ранен водитель. Его транспортировали в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. Автомобиль поврежден огнем.

Сегодня от целенаправленной атаки дрона ВСУ в Белгороде погиб человек, еще один был ранен.

