Удостоверение многодетной семьи в Нижегородской области теперь можно оформить в упрощенном порядке. Тем, кто решит получить услугу в электронном виде, не потребуется предоставлять какие-либо документы. Все необходимые данные специалисты возьмут из системы «Госуслуг».
Как напомнили в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», получить удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи в Российской Федерации, могут заявители, местом жительства (пребывания) которых является территория Нижегородской области. Удостоверение могут выдать на бумажном носителе, а также предоставить в электронном виде. Оба варианта заявитель может получить одновременно, они имеют одинаковую юридическую силу.
В случае получения электронного удостоверения пакет необходимых документов теперь сокращен с девяти до нуля.
«Подать заявление на получение электронного удостоверения можно через личный кабинет на портале госуслуг. В этом случае все необходимые сведения подгружаются автоматически. Заявителю не потребуется отдельно загружать паспортные данные, документы, подтверждающие регистрацию актов гражданского состояния, или справки об обучении детей в возрасте 18−23 лет в школе или учреждении СПО», — пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
В случае если к электронному удостоверению заявитель дополнительно решит получить бумажное удостоверение, потребуется предоставить фотографии. Для этого необходимо очно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ.
В целом на сегодняшний день в регионе срок предоставления услуги при оформлении как электронного, так и бумажного документа сокращен с 10 до 8-ми рабочих дней. Это результат совместной работы регионального центра оптимизации государственных и муниципальных услуг, действующего на базе ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», и министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области.
Напомним, что при обращении в отделения МФЦ жители региона могут воспользоваться предварительной записью на получение услуг. Для этого необходимо подать заявку на портале МФЦ Нижегородской области либо обратиться в call-центр по телефону: 8 (831) 422 14 21.
Развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Нацпроект начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.