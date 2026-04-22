Пассажирка, из-за которой самолет экстренно сел в Волгограде, умерла

ВОЛГОГРАД, 22 апр — РИА Новости. Пассажирка рейса Москва — Тбилиси, из-за которой во вторник экстренно приземлился самолет в Волгограде, скончалась, сообщили РИА Новости в облздраве.
Как сообщала пресс-служба волгоградского аэропорта, самолет авиакомпании «Азимут», летевший по маршруту Москва — Тбилиси, экстренно сел в Волгограде 21 апреля из-за плохого самочувствия пассажирки.
«Женщина страдала тяжелым неизлечимым заболеванием, она скончалась, несмотря на усилия медиков», — сказали в комитете здравоохранения.