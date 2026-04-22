В Перми льготные проездные теперь можно оформить в МФЦ

Льготные проездные билеты начали оформлять в многофункциональных центрах, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
Нововведение упростит получение карт для дошкольников, школьников, студентов, пенсионеров и членов малоимущих многодетных семей. Для получения проездного нужно обратиться в МФЦ с документом, подтверждающим право на льготу.
«Услуга востребованная. Ожидаем порядка 2300 тысяч обращений ежемесячно», — отметил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.
Также в центрах можно продлить срок действия льготы, восстановить утерянный проездной или перевести его в виртуальный формат — чтобы регистрировать поездки через приложение «Пермский транспорт». В департаменте отметили, что нововведение позволит снизить нагрузку на почтовые отделения.
Напомним, с 15 апреля в Прикамье выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В Перми разовая поездка подорожала до 43 ₽ Вместе с тем увеличивается число способов оплаты.