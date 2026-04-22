Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми льготные проездные теперь можно оформить в МФЦ

В департаменте отметили, что нововведение позволит снизить нагрузку на почтовые отделения.

Льготные проездные билеты начали оформлять в многофункциональных центрах, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Нововведение упростит получение карт для дошкольников, школьников, студентов, пенсионеров и членов малоимущих многодетных семей. Для получения проездного нужно обратиться в МФЦ с документом, подтверждающим право на льготу.

«Услуга востребованная. Ожидаем порядка 2300 тысяч обращений ежемесячно», — отметил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Также в центрах можно продлить срок действия льготы, восстановить утерянный проездной или перевести его в виртуальный формат — чтобы регистрировать поездки через приложение «Пермский транспорт». В департаменте отметили, что нововведение позволит снизить нагрузку на почтовые отделения.

Напомним, с 15 апреля в Прикамье выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В Перми разовая поездка подорожала до 43 ₽ Вместе с тем увеличивается число способов оплаты.