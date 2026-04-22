Специалисты назвали скрытые угрозы дешевых аналогов средств от ожирения

Разработка лекарств на основе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида‑1 (GLP‑1) стала прорывом в лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения. Благодаря этим препаратам удалось снизить риски преждевременной смерти и инвалидности у пациентов с данными заболеваниями.
Однако по мере роста популярности таких средств всё острее становятся вопросы их доступности и безопасности, пишет newstula.ru.
12 марта 2026 года фармацевтическая компания Eli Lilly выпустила открытое предупреждение: опасность могут представлять неизученные комбинации действующих веществ. В частности, тирзепатид не следует вводить вместе с витамином B12 в одной инъекции, поскольку безопасность такого сочетания никогда не проверялась в клинических испытаниях. В связи с этим производитель отозвал с рынка соответствующие продукты.
В компании также подчеркнули, что безопасность тирзепатида в сочетании с глицином, пиридоксином, ниацинамидом и карнитином тоже не подтверждена исследованиями.
Производителей беспокоят не только подделки и БАДы с похожими названиями, которые часто рекламируются как «лекарство от всех болезней». Серьёзную проблему создают и дешёвые аналоги. Зачастую их низкая стоимость обусловлена добавлением формально разрешённых, но потенциально опасных при длительном приёме вспомогательных веществ.
Издание International Business Times опубликовало историю россиянина Михаила, проживающего в США. Во время поездки на родину он решил сэкономить и приобрёл в аптеке препарат «Седжаро», полагая, что это полный аналог назначенного ему врачом средства. После возвращения в США и начала приёма Михаил был госпитализирован с нарушением функции почек. Предполагается, что это осложнение связано с накоплением бензилового спирта, входящего в состав приобретённого аналога, тогда как в одобренной FDA версии оригинального препарата этот компонент отсутствует.
Лечение ожирения обычно продолжается много месяцев и нередко дольше. При таком длительном приёме особенно опасно накопление бензилового спирта в организме. Оно может вызвать метаболический ацидоз — тяжёлое нарушение кислотно-щелочного равновесия.
Именно из-за этих рисков американский регулятор FDA ограничил применение препаратов, содержащих бензиловый спирт, у пациентов с заболеваниями печени или почек, детей младше 12 лет, беременных и кормящих женщин, а также у лиц, планирующих беременность.
Этот случай наглядно демонстрирует: даже если два препарата содержат одно и то же действующее вещество, они могут существенно различаться по составу вспомогательных компонентов. На российском рынке сегодня представлено множество средств для снижения веса, и все они отличаются по вспомогательным веществам. Поэтому перед началом приёма необходима консультация с врачом. Если в составе лекарства присутствуют дополнительные компоненты (помимо основного действующего вещества), важно отдельно обсудить их безопасность со специалистом.