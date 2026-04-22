Специалисты назвали скрытые угрозы дешевых аналогов средств от ожирения

Издание International Business Times опубликовало историю россиянина Михаила, проживающего в США. Во время поездки на родину он решил сэкономить и приобрёл в аптеке препарат «Седжаро», полагая, что это полный аналог назначенного ему врачом средства. После возвращения в США и начала приёма Михаил был госпитализирован с нарушением функции почек. Предполагается, что это осложнение связано с накоплением бензилового спирта, входящего в состав приобретённого аналога, тогда как в одобренной FDA версии оригинального препарата этот компонент отсутствует.