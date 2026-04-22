В Самарской области назвали победителей космического полумарафона

В Самарской области подвели итоги космического полумарафона, который прошел на Самарской набережной в воскресенье, 19 апреля. Легкоатлетический забег был посвящен Дню космонавтики и Неделе космоса. Об этом сообщает министерство Самарской области.
«В этом году на старт марафона вышли 4800 любителей здорового образа жизни. По традиции он открыл сезон массовых пробежек, а регионе. Победителям вручили диплом об участии, памятную медаль, денежные сертификаты и другие призы» — рассказали в ведомстве.
Победителем в самой длинной дисциплине — полумарафоне на 21,1 км — стал Олег Ильин из Чебоксар с результатом 1:05:29, а среди женщин лучшей стала Любовь Добровольская из Тольятти, показав время 1:16:42. На дистанции в 10 км верх одержали Анна Теплова из Уфы и Альберт Рамазанов из Оренбурга, на 5 — Юлия Васильева и Олег Куркачев из Самары, на 3 км — Анжелика Мошкина и Денис Кастаргин из Самары.
В «Самарской миле» первыми на финиш прибыли Наталья Пучило из Сызрани и Илья Козловский из Уральска.