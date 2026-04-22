Обновление школ и работа с кадрами: «Единая Россия» подвела итоги пятилетней работы в сфере образования в Красноярском крае

Рабочая площадка по подведению итогов партийного проекта «Новая школа» прошла в рамках подготовки к региональному форуму «Есть результат!».
Председатель комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре Вера Оськина, депутат краевого парламента и региональный координатор партпроекта «Новая школа» Виктор Кардашов, представители министерств, руководители образовательных организаций посетили лицей № 2, филиал детского сада № 110 и школу № 45. Все учреждения — участники федеральной программы по капремонту, инициированной партией «Единая Россия».
Зданию лицея № 2 на улице Урицкого уже более шестидесяти лет. В прошлом году здесь завершился капитальный ремонт. Обновили инженерные коммуникации, кровлю и фасад. В кабинетах заменили мебель, появилось современное оборудование. Здесь работают спецклассы, первый открыли в 2015 году. Сейчас в лицее функционируют четыре таких класса с 8-го по 11-й с углубленным изучением математики, физики, информатики.
Детский сад № 110 был построен в 1960 году. В 2025 году образовательное учреждение Красноярска стало одним из первых участником федеральной программы по капремонту, инициированной партией «Единая Россия». В ходе работ здесь полностью обновили полы, потолки, окна, двери, инженерные системы, а также провели благоустройство прилегающей территории. На модернизацию 110-го детского сада было выделено около 170 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджета.
На базе школы № 45, которая открылась после капитального ремонта 1 сентября 2025 года, состоялось заседание Общественного Совета федерального партийного проекта «Новая школа» в Красноярском крае. Открыла заседание председатель Общественного Совета Светлана Маковская. Она поблагодарила депутатов краевого парламента за включенность и личный контроль за работами на объектах, реализацию различных проектов.
«Одна из ключевых задач, которая стояла перед партийным проектом — не только подтянуть инфраструктуру, но и создать новое качество получения знаний. Более 40 тысяч наказов собрали в свое время для формирования народной программы “Единой России”, значительная часть была посвящена системе образования и воспитания. Поэтому есть специальный раздел “Образование — залог успешного будущего”. Первое основное направление — развитие инфраструктуры и капитальный ремонт учебных заведений. Большое количество школ требовали обновления, появились новые объекты образования в крае. Второе — содержание образования, которое включает как патриотическое воспитание, так и поддержку одаренных детей. Самое главное для нашего края — вопрос качества образования независимо от места жительства. Третье направление — работа с педагогическими кадрами», — отметил председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.
Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова озвучила статистику. В 2026 году в регионе планируется возвести еще 6 школ и 3 детских сада. Региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат краевого парламента Виктор Кардашов добавил, на что партия сделала акцент за прошедшие пять лет:
«Изменения в образовании Красноярского края делаются для людей. Глобальная задача перед нами — чтобы в жизнь шло поколение образованных и воспитанных людей. Для этого сейчас создаются все условия. Если мы проверим построенные школы и учреждения после капитального ремонта, то не скажешь, что некоторые построены в прошлом столетии. За эти пять лет “Единая Россия” выстроила взаимодействие с родительской общественностью».
На площадке обсудили программы ранней профориентации и опыт работы специализированных классов. О формировании раздела про образование народной программы «Единой России» рассказала председатель комитета по образованию и культуре Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина:
«Можно придумать свои планы, работать по ним, но они никому не будут интересны. Если люди участвуют в формировании народной программы “Единой России”, они будут помогать и реагировать на это. В документе основным моментом было образование. Много школ было отремонтировано и также построено за счет федеральных и краевых средств. Мы пытались посчитать, для какого количества детей проделана работа — десятки тысяч ребятишек получают образование в современных условиях».
Отметим, отчетный форум «Есть результат!» партия «Единая Россия» проводит вместе с правительством РФ по всей стране.
В Красноярском крае на 11 площадках в разных территориях подводят итоги пятилетней работы народной программы партии в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве, благоустройстве, ЖКХ. В ее основу легло 40 тысяч предложений от жителей края. За прошедшее время в регионе было построено, отремонтировано, благоустроено более 2600 объектов. И сейчас партийные десанты ведут инспекцию и анализ проделанной работы по всем направлениям.
Выездная работа завершится региональным форумом, который пройдет 29 апреля. По итогам обсуждения будут выработаны предложения в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет. Отправить свой наказ напрямую в партию можете любой житель через сайт естьрезультат.рф.