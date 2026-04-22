Дополнительные дачные электрички назначили на Арзамасском направлении

С 24 апреля ежедневно начнут ходить электрички (№ 6721/6722) на маршруте Кустовая — Суроватиха, а по пятницам добавятся рейсы (№ 6753/6754) из Нижнего Новгорода до Сечуги. С 25 апреля по выходным назначаются поезда (№ 6715/6716) до Суроватихи, по субботам (№ 6681/6682) — до Окской. С 27 апреля ежедневные рейсы (№ 6711/6710) свяжут проспект Гагарина и Суроватиху, а с 29 апреля — Кустовую и Суроватиху (№ 6707/6714).