Во Владивостоке популярные места отдыха горожан обрабатывают от клещей

В общественных пространствах Владивостока продолжаются плановые акарицидные обработки для защиты горожан от клещей. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
22 апреля работы прошли в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо. Там специалисты учреждения «Лазо» провели опрыскивание территории в вечернее время, когда количество посетителей минимально. В течение суток после обработки жителям рекомендуется воздержаться от прогулок по газонам и выгула домашних животных на обработанных участках.
До конца апреля акарицидные мероприятия охватят еще ряд популярных зон отдыха: набережную Арсеньева, парк «Солнышко», скверы на Русской, Ульяновской, Карбышева, а также Некрасовский, Жариковский, Игнатьевский скверы, Покровский парк и пляж Ахлестышева. Точные даты работ могут корректироваться в зависимости от погодных условий, так как эффективность препаратов напрямую связана с отсутствием осадков и умеренной температурой воздуха.