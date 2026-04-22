Маршрут автобуса № 5 изменен из-за ограничения на набережной Гребного канал

В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на передвижение по набережной Гребного канала. Причиной стали репетиции, предваряющие парад Победы. Информация об этом поступила из Центра развития транспортных систем.
Ограничения вступают в силу 22, 23 и 24 апреля, охватывая период с 9 часов утра до 14 часов дня. Затронут они отрезок набережной, пролегающий от Казанского съезда до дома № 112А, расположенного по улице Слобода Печеры.
В связи с введением данных мер, маршрут автобуса № 5 претерпел изменения. Теперь он следует от улицы Деловой до остановки «Деревня Печеры», осуществляя движение в обе стороны.
