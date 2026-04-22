В Перми вынесли приговор по делу о поджоге офиса партии

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жительниц Прикамья — матери и дочери Натальи и Екатерины Дегтянниковых. Их признали виновными в поджоге здания регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» на улице Плеханова. Об этом пишет «Эхо Перми».
Как рассказали изданию в суде, обеим назначено условное наказание. Каждая получила по полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск: с осужденных взыщут более 3,2 миллиона рублей в пользу партии. При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Инцидент произошел ночью 24 октября 2024 года. Женщины разбили окно офиса и бросили внутрь бутылку с горючей смесью. В результате пожара был поврежден кабинет с документами и архивом, а также уничтожена часть гуманитарной помощи.
Подозреваемых задержали на месте. Позже стало известно, что они действовали по указаниям мошенников.