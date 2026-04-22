Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение о размещении Южной АЭС в Ростовской области окончательно не определено

Место размещения Южной АЭС остается на обсуждении.

Источник: Комсомольская правда

Южную АЭС предлагали разместить в Ростовской области или в Краснодарском крае. На сегодняшний день окончательное решение пока не принято и находится на обсуждении. Эту информацию подтвердили донские власти.

Ранее сообщалось, что территорию рядом с Новочеркасской ГРЭС рассматривают как одну из возможных площадок для Южной АЭС. Даже были озвучены предполагаемые сроки реализации, с 2036 по 2039 годы.

После этого на Дону официально опровергли информацию об окончательном решении по данному вопросу. В частности, заместитель губернатора Игорь Сорокин подчеркнул, что декларация Госкорпорации «Росатом» о проекте строительства атомной электростанции находится рассмотрении и профильные специалисты формируют экспертное заключение.

Также ситуацию в апреле 2026 года прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона подтвердил, что окончательного решения еще нет и у области есть время для детальной проработки вопроса. Юрий Слюсарь отметил отсутствие дефицита генерации в регионе, но указал на повышенные нагрузки, которые в целом испытывает энергосистема юга России в пиковые периоды.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

