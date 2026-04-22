Поволжье засыпало снегом: как Татарстан избежал циклона и какой будет погода на майские

Поволжье оказалось под влиянием арктического вторжения: в ряде регионов прошли сильные снегопады, пишет ИА «Татар-информ». Синоптики предупредили о неустойчивой погоде, дали прогноз на майские праздники и рекомендовали не спешить с посадкой картофеля.
Поволжье накрыло арктическим холодом.
Апрель в этом году удивил жителей средней полосы России: после теплых дней в регион вернулась практически зимняя погода. Снегопады накрыли города Поволжья, а арктическое вторжение достигло Татарстана.
При этом стихия оказалась избирательной: зона интенсивных осадков растянулась узкой полосой шириной около 200−250 километров — от Тулы до Кирова и Перми. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в этой полосе наблюдались серьезные снегопады. По его данным, в Нижнем Новгороде к утру высота снежного покрова достигла 21 см, а в Рязани — рекордных для конца апреля 25 см.
Татарстан оказался лишь на периферии снежного циклона. Накануне, 21 апреля, в отдельных районах республики фиксировались слабые осадки в виде дождя со снегом.
Улучшение погоды в Татарстане начнется завтра.
В ближайшие дни жителям Татарстана не стоит ожидать полноценного возвращения зимы, но некоторые ее проявления сохранятся. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сообщил, что таких интенсивных явлений, как в соседних регионах, не прогнозируется.
Республика оказалась разделена циклоном: на востоке сохраняется более теплая погода, тогда как западные районы испытывают заметное понижение температуры. Из-за перехода температуры через ноль в ночные часы на дорогах западных районов возможно образование гололедицы.
Сегодня, 22 апреля, по словам Феликса Гоголя, сохранятся небольшие осадки: мокрый снег и дождь. Ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки, а дневные показатели останутся ниже климатической нормы.
Постепенное улучшение ожидается только к 23 апреля. По прогнозам, в западной части региона осадки прекратятся, а температура воздуха повысится максимум до 10 градусов выше нуля, что станет первым сигналом к стабилизации погодной ситуации.
Причины аномальных холодов.
Причиной текущего похолодания специалисты называют так называемую «ловушку холодного воздуха». Александр Шувалов пояснил, что над европейской территорией России сейчас доминируют северо-западные воздушные потоки.
По его словам, один за другим на территорию приходят с Атлантики и Баренцева моря циклоны, что приводит к снижению температуры ниже климатической нормы. В результате погодные условия фактически соответствуют началу апреля, хотя уже середина месяца.
Синоптик добавил, что сейчас наблюдается типичное для апреля противостояние зимы и весны. В ближайшие дни ожидаются температурные колебания: в выходные вновь возможны осадки, которые на севере Татарстана могут переходить в мокрый снег, а дневная температура снова опустится до +4…+6 градусов.
Потепление к майским праздникам под вопросом.
Специалисты сделали предварительный прогноз на начало мая. Александр Шувалов выразил надежду, что к майским праздникам противостояние зимы и весны завершится в пользу тепла.
Он отметил, что подобные периоды похолодания, как правило, не длятся более десяти дней, после чего наступает устойчивое потепление. По его оценке, на Первомай температура воздуха может составить около +10…+15 градусов.
В то же время синоптик Евгений Тишковец предупредил, что текущее арктическое вторжение не станет последним в апреле. По его словам, до конца месяца температурный фон в Центральной России останется пониженным.
Рекомендации садоводам.
Синоптики обращают внимание на риски для сельского хозяйства. По прогнозу Гидрометцентра России, в Татарстане температура воздуха в апреле и июле будет выше нормы, тогда как в мае, июне, августе и сентябре ожидается около средних значений.
Осадки в целом прогнозируются в пределах нормы, за исключением сентября, который может оказаться засушливым. При этом после начала активной вегетации заморозки становятся опасным фактором для сельхозкультур.
Феликс Гоголь отметил, что вероятность заморозков в мае остается высокой — подобные явления фиксируются практически ежегодно, иногда затрагивают и первую половину июня. Евгений Тишковец рекомендовал садоводам не спешить с посадкой картофеля и ориентироваться не на первые, а на вторые майские праздники, когда риск холодов будет ниже.