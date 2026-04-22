Сотрудницу банка в Кузбассе поймали на краже у клиентов

Сотрудницу банка в Кузбассе осудили за воровство у клиентов. Об этом случае рассказывает издание VSE42.ru.
В Мариинске до суда дошло дело в отношении 43-летней сотрудницы одной из кредитных организаций. У женщины были финансовые трудности — долги по кредитам. Она решила погасить их чужими деньгами.
По версии следствия, в начале сентября прошлого года во время консультации клиентки она вошла в ее личный кабинет и перевела три тысячи рублей в свою пользу. Деньги она отправила на карту своей дочери, которая ничего об источнике внезапного дохода не знала. Через несколько дней по той же схеме женщина украла у другой клиентки пять тысяч.
Сотрудница банка надеялась, что на такие, на ее взгляд, небольшие суммы никто не обратит внимания. Однако первая жертва на следующий же день не досчиталась трех тысяч рублей и позвонила на горячую линию банка. Служба безопасности быстро вычислила подозрительные переводы. Вторая потерпевшая узнала о краже уже от полиции.
В суде женщина признала вину, раскаялась, вернула все до копейки и извинилась. Потерпевшие подтвердили, что простили подсудимую. Они обратились с заявлением о прекращении дела в связи с примирением сторон.
Суд изменил категорию преступления с тяжкого на среднее и назначил условный срок — три года с испытательным сроком в два года. А затем и вовсе освободил женщину от наказания.
