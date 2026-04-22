В последних числах апреля на Земле ожидаются магнитные бури

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Магнитные бури ожидаются на Земле 29−30 апреля, до этого времени геомагнитная обстановка будет спокойной, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИЗСФ СО РАН.
«Апрель пока выглядит довольно нестабильным месяцем: произошло два сильных геомагнитных всплеска и один средний, разделенных довольно продолжительными зелеными периодами. Следующий всплеск с выходом на бури ожидается 29−30 апреля (в последних числах месяца). До этого времени будет зеленая полоса», — говорится в сообщении.
В настоящее время сохраняется умеренно повышенная скорость солнечного ветра, но остальные параметры (температура, плотность, магнитное поле) пришли в норму.