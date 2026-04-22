Красноярский эксперт назвала маркетплейсы «серой зоной» для покупателей косметики

Маркетплейсы стали основным каналом покупки уходовой косметики, но превратились в «серую зону» с минимальным контролем качества. Об этом заявила основатель студии Spa-Sugaring из Красноярска Наталья Багина, пишет «Север-Пресс».
По словам эксперта, для потребителей и начинающих бьюти-мастеров покупка через интернет превращается в «русскую рулетку», где на кону стоит здоровье кожи. Основная проблема — отсутствие жесткого контроля за цепочкой поставок. Система сертификации на маркетплейсах часто носит формальный характер.
Кроме того, на складах крупных площадок далеко не всегда соблюдается температурный режим. Перепады от +10 до +30 °C приводят к тому, что формула продукта «разваливается». В итоге клиент получает в лучшем случае бесполезный крем, а в худшем — токсичный продукт.
Эксперт советует обращать внимание на запах и стоимость: сильный «химозный» аромат увеличивает риск аллергии, а крем за 200−300 рублей априори не может содержать безопасных компонентов в нужной концентрации. Порой экономия на домашнем уходе оборачивается месяцами лечения у дерматолога.
