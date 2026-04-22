Воронежский Чертовицкий комплекс памятников внесли в ЕГРН

В Воронежской области в ЕГРН внесены территории Чертовицкого комплекса памятников раннего железного века. Территории объекта археологического наследия федерального значения занимают участок правого берега Воронежа от села Чертовицы на юге, до села Староживотинное на севере. Объект включает 4 городища и 2 курганных могильника (курганная группа) разных временных периодов, большая часть из которых относится к раннему железному веку. Комплекс представляет высокую историческую ценность, демонстрируя развитие культур от скифской и сарматской эпох до ранних славян.
Исследования археологов дают представление о высокой плотности населения, жившего здесь на рубеже тысячелетий. Во время раскопок здесь находили предметы быта, орудия труда, керамику, оружие и украшения. Некоторые из них были сделаны древнеегипетскими и древнеримскими мастерами.
По словам исполняющего обязанности руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Юрия Толоконникова чёткое установление границ объектов культурного наследия напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона. Внесение сведений в ЕГРН позволит заинтересованным лицам вовремя получить необходимую информацию о том, относится ли недвижимость к объектам культурного наследия, а также об установленных территориях, чтобы правильно спланировать градостроительную деятельность на этих участках.