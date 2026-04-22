Российские сенаторы высоко оценили развитие адаптивной физической культуры и спорта в Нижегородской области

21 апреля члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Евгения Ламонова и Наталия Косихина посетили Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Визит состоялся в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».
В ходе рабочей поездки сенаторы Совфеда приняли участие в совещании по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Нижегородской области, проходившего в РЦАВС «Парус» под руководством председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.
«Дзержинск по праву можно назвать центром паралимпийского движения России. Именно благодаря активности наших энтузиастов-спортсменов и их обращению к президенту РФ было принято решение о строительстве центра адаптивных видов спорта. Мы видим, что возможности для развития наших спортсменов здесь безграничны. И это только начало. Уже сейчас ведущие спортсмены страны хотят проводить здесь тренировочные сборы. Но для этого нам необходимо построить гостиницу, которая соответствовала бы всем требованиям. Особенно важно, что центр сегодня нужен для адаптации участников специальной военной операции. Спорт — лучшее средство и для физического, и для психологического восстановления, чтобы помочь этим людям вернуться к полноценной жизни», — подчеркнул Евгений Люлин.
В ходе совещания министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло представил доклад о реализации региональных мер поддержки для спортсменов с ОВЗ и организаций, работающих в сфере адаптивной физкультуры и спорта, а также рассказал о развитии этого направления в регионе.
«Работу по вовлечению в занятия физкультурой и спортом людей с ОВЗ и инвалидностью, участников СВО и членов их семей мы проводим в рамках единой экосистемы по всему региону. Безусловно, “Парус” — не только ключевая площадка для проведения тренировок и соревнований, но и единый координационный центр по развитию этого направления на территории всех муниципалитетов области. Более 40 тысяч нижегородцев с ОВЗ и свыше 2000 ветеранов боевых действий и участников СВО уже регулярно занимаются спортом, и мы продолжим делать все возможное, чтобы спорт становился доступнее для каждого», — сообщил Дмитрий Кабайло.
По словам сенатора Наталии Косихиной, центр адаптивных видов в Дзержинске — уникальный объект в России по подготовке спортсменов по паралимпийским, сурдлимпийским и адаптивным видам спорта.
«Безбарьерная среда, площадки, предусмотренные под тренировки по групповым и индивидуальным видам спорта, причем и летним, и зимним. Развивается 23 вида спорта, 430 человек занимаются спортом. Сильнейшая, сплоченная команда тренеров, профессионалов своего дела, которые помогают спортсменам. Опыт центра нужно транслировать в регионах России. Взяли в работу вопросы для проработки на федеральном уровне», — сказала она.
Также на совещании была представлена работа регионального центра спортивной медицины, лучшие практики региона по вовлечению в спорт лиц с ОВЗ, ветеранов боевых действий и участников СВО.
Кроме этого, гости центра «Парус» оценили спортивную инфраструктуру учреждения — бассейн, ледовую арену, универсальный зал и другие тренировочные площадки. На данный момент на базе «Паруса» развиваются 23 спортивные дисциплины для инвалидов всех нозологий, более 900 человек зачислены в спортивные группы, свыше 600 человек из льготных категорий посещают центр индивидуально. Общее количество посетителей составляет около 8500 еженедельно.
Также в рамках визита в РЦАВС «Парус» члены Совета Федерации приняли участие в торжественной церемонии открытия экспозиции «Музей поколений героев», посвященной боевым и спортивным подвигам дзержинских и нижегородских атлетов.
«Экспозиция музея впечатляет! Здесь собраны воедино истории разных поколений героев: от времен Великой Отечественной до наших дней. Выставка подтверждает тезис о том, что настоящая сила духа не зависит ни от времени, ни от обстоятельств! Спорт формирует личность, помогает выстоять в экстремальных условиях и становится ключом к новой жизни после тяжелых испытаний. Наши герои — пример мужества и патриотизма, особенно для нашего подрастающего поколения», — отметила член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Евгения Ламонова.
О комфортных условиях для тренировок спортсменов с ОВЗ в «Парусе» гостям рассказали нижегородский чемпион-паралимпиец пловец Даниил Смирнов, а также парапауэрлифтеры — победители и призеры международных соревнований Ильдар Беддердинов, Максим Бойцов, Татьяна Жаворонкова.
«Для нас в “Парусе” главное — не цифры, а истории людей. Мы каждый день наблюдаем, как спорт меняет жизни: кто-то делает первые шаги после травмы, кто-то впервые берет в руки ракетку, кто-то побеждает свой страх. Мы не просто даем возможность тренироваться — мы создаем среду, где каждый, независимо от возможностей здоровья, может почувствовать вкус победы над собой и поверить в свои силы», — подчеркнул директор РЦАВС «Парус» Андрей Куваев.