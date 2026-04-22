Нижегородские бадминтонисты завоевали медали на всероссийском турнире

В Северной столице наши земляки отличились в трёх из пяти видов программы.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородские бадминтонисты завоевали медали на всероссийском турнире. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге уже после Дня космонавтики, тем не менее посвящались именно ему. В финалах выступали две нижегородские спортсменки.

В женском одиночном разряде сильнейшей стала Мария Голубева. Золото она добыла, одолев москвичку Анастасию Осияненко в трёх партиях (21:11, 18:21, 21:16).

На счету Марии также серебро в женском парном разряде, дуэт с Голубевой составила другая нижегородка — Кристина Данилова. В финале они уступили Анастасии Алимовой и Марии Суховой из Москвы — 0:2 по сетам.

Ещё одна награда — в активе Александра Гурьянова. Вместе с москвичкой Алёной Королёвой он поднялся на третью ступень пьедестала почёта.

Наряду с нижегородскими бадминтонистами поздравления принимали их тренеры: Надежда Голубева, Светлана Червякова, Александр Иванов, Сергей Чуланов и Олег Шичков.