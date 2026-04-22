Два сыночка и лапочка-дочка: в заповеднике на юге Красноярского края определили пол котят снежного барса

В Саяно-Шушенском заповеднике ученые определили пол трех котят снежного барса, родившихся в 2025 году у самки по кличке Муся. Наблюдения за семьей ирбисов ведутся в рамках проекта «Снежный барс — хозяин Саянских гор». Сейчас котятам около 10 месяцев, и до полутора лет они остаются рядом с матерью, обучаясь охоте и навыкам выживания. Как сообщил старший научный сотрудник Роман Афанасьев, благодаря видеозаписям удалось установить, что у Муси два самца и одна самка: На кадрах хорошо видны характерные пятна каждого барсенка, что позволит в ближайшее время составить индивидуальные паспорта для молодых снежных барсов и продолжить их дистанционное наблюдение, — уточнил Роман Афанасьев. На территории заповедника установлены почти 100 фотоловушек. Все они фиксируют поведение животных: котята играют, тренируют охотничьи навыки и даже проявляют интерес к камерам, пытаясь их исследовать.