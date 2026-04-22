В Северодвинске возобновили благоустройство набережной имени Зрячева

На пространстве разместят скамейки и урны, оборудуют спортивную и детскую площадки, выставочную зону, кафе и автостоянку.

Работы по благоустройству набережной имени Александра Зрячева в Северодвинске возобновили после зимнего перерыва, сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Территорию преображают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

К обновлению общественного пространства приступили еще в 2025 году. Тогда специалисты проложили сети водоснабжения и водоотведения. Также они установили бортовой камень, смонтировали систему канализации и кабельные линии уличного освещения.

По проекту бетонное покрытие набережной заменят на гранитное. Еще мастера разместят на пространстве скамейки и урны, оборудуют спортивную и детскую площадки, выставочную зону, кафе и автостоянку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.