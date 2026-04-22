Более 600 семей поселка Энергетик в Оренбуржье получили скоростной интернет

Линии связи модернизировали в поселке Энергетик Оренбургской области, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Такая работа проводится при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
На территории всего частного сектора населенного пункта проложили около 6 километров распределительных линий. Оптоволоконный кабель подвели к домам по технологии GPON, которая обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. А в 10 многоквартирных домах специалисты смонтировали современное телекоммуникационное оборудование. В результате доступ к высокоскоростному интернету получили более 600 семей поселка.
«Местные жители составили коллективный запрос на строительство современных линий связи. Проанализировав заявки и нагрузку на сеть, мы приняли решение о модернизации. За два месяца специалисты заменили устаревшее оборудование и проложили оптоволокно до каждого дома. Сельчане уже начали пользоваться скоростным интернетом», — сказал директор по работе с массовым сегментом Оренбургского филиала компании «Ростелеком» Никита Коваль.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.