Жапаров заявил, что Киргизия к 2100 году может потерять до 80% ледников

Киргизия к 2060 году может потерять до 80% своих ледников, что станет катастрофой не только для страны, но и для всего региона. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на региональном экологическом саммите в Астане, передает Ulysmedia.kz.
По его словам, уровень озера Иссык-Куль за последние десятилетия снизился почти на 14 м, а количество питающих его рек сократилось со 100 до 39. Число ледниковых высокогорных озер с 1968 года выросло на 30%, что усиливает риск прорывных паводков.
Кыргызстан обеспечивает водными ресурсами себя и соседние страны. Ежегодно на территории республики формируется около 50 млрд куб. м воды, из которых республика использует для собственных нужд лишь 12 млрд куб. м. Остальные 38 млрд куб. м уходят в соседние государства: Узбекистан получает 23 млрд куб. м, Китай — 7 млрд куб. м, Казахстан — 5,5 млрд куб. м, Таджикистан — 2 млрд куб. м. Жапаров считает, что в обмен на воду Узбекистан, Казахстан и Китай должны предоставлять Кыргызстану ископаемые ресурсы, а также помощь в сохранении гидротехнических сооружений.
Президент Кыргызстана сообщил, что страна направляет на сохранение водохозяйственных объектов около 2% годового бюджета, но этих денег не хватает. Он предложил соседним странам последовать примеру Кыргызстана и также направлять на водную безопасность по 2% от годовых бюджетов, а также разработать и внедрить в регионе механизмы распределения водных и энергетических ресурсов.
Жапаров также отметил, что изменение климата привело к трехкратному росту числа чрезвычайных ситуаций в стране за последние пять лет и сокращению площади обводнения на 16%. Игнорирование климатических вызовов, по его словам, может привести к падению ВВП страны на 2% к 2040 году.
