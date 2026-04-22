Жапаров заявил, что Киргизия к 2100 году может потерять до 80% ледников

Кыргызстан обеспечивает водными ресурсами себя и соседние страны. Ежегодно на территории республики формируется около 50 млрд куб. м воды, из которых республика использует для собственных нужд лишь 12 млрд куб. м. Остальные 38 млрд куб. м уходят в соседние государства: Узбекистан получает 23 млрд куб. м, Китай — 7 млрд куб. м, Казахстан — 5,5 млрд куб. м, Таджикистан — 2 млрд куб. м. Жапаров считает, что в обмен на воду Узбекистан, Казахстан и Китай должны предоставлять Кыргызстану ископаемые ресурсы, а также помощь в сохранении гидротехнических сооружений.