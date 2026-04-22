В Красноярск из Таиланда привезли почти 16 тысяч аквариумных рыбок

В Красноярск из Таиланда прибыли 15,9 тысячи декоративных аквариумных рыбок. Как рассказали специалисты регионального Россельхознадзора, разноцветные «пассажиры» прилетели на самолете из Бангкока.
Малышей отправили на карантин, во время которого служба по ветеринарному надзору проведет все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия.
Груз предназначен для индивидуального предпринимателя, который разводит и содержит декоративных рыбок в краевом центре.
В ведомстве добавили, что с начала 2026 года в Красноярск ввезли две партии (26,6 тысячи штук) аквариумных рыбок из Таиланда.