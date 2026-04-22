Экспортеров Омской области приглашают на деловую миссию в Ереван

Центр поддержки экспорта Омской области при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» организует для предприятий региона деловую миссию в Ереван. Об этом сообщили в областном правительстве.
Участие в мероприятии позволит компаниям найти новые рынки сбыта, презентовать свою продукцию напрямую потенциальным покупателям из Армении, а также лично оценить уровень спроса и конкурентную среду на месте. Центр поддержки экспорта обеспечит адресный поиск и подбор потенциальных деловых партнеров, организацию целевых B2B-встреч и переговоров, разработку индивидуальной деловой программы, профессиональное техническое и лингвистическое сопровождение и логистические услуги. Участники самостоятельно оплачивают только авиаперелет, проживание в отеле и личные суточные расходы.
Бизнес-миссия пройдет с 2 по 4 июня. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.