Прикамские лесопромышленники усиливают защиту лесов от пожаров

Лесозаготовительное подразделение группы «Свеза» — «Свеза Ресурс» — проводит противопожарные работы в Пермском крае. Работы охватят почти 20 лесничеств. Отдельное внимание уделят развитию лесной инфраструктуры и обустройству мест отдыха для жителей Прикамья.
Лесопромышленники совместно с лесничествами региона на постоянной основе занимается охраной лесов от угрозы возникновения пожаров. Эти работы направлены на защиту арендованных лесных участков и снижение рисков возгорания на территориях присутствия компании. Участки обеспечивают сырьем фанерный комбинат в Уральском и картонно-бумажный комбинат в Краснокамске.
В 2026 году работы пройдут на территории 16 лесничеств, включая Сивинское, Юсьвинское, Закамское. В течение сезона специалисты создадут пункты хранения пожарного инвентаря, реконструируют около 50 км лесных дорог, обустроят более 40 км новых минерализованных полос и прочистят свыше 265 км существующих.
Также приведут в порядок почти 400 км просек, установят квартальные столбы и разместят более 70 информационных стендов и аншлагов. Дополнительно обеспечат подъезды к пожарным водоемам и благоустроят места отдыха — всего обновят и подготовят около 30 таких зон.
«Совместная работа с лесничествами и активное участие в обеспечении пожарной безопасности — важная часть системного подхода “Свезы” к защите лесов. Такие проекты помогают снижать риски пожаров и поддерживать устойчивое развитие лесопромышленного комплекса и региона», — подчеркнул Аркадий Хананов, начальник производства подразделения «Свеза Ресурс Урал».