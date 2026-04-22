«Счастье от расширения дорог заканчивается через полгода»: федеральные эксперты — о том, почему Калининграду нельзя терять трамвай

Властям Калининграда стоит развивать трамвай. Дискуссия на тему будущего пассажирских перевозок состоялась в БФУ имени Канта 20 апреля, в ней принял участие корреспондент «Клопс».
Спикерами выступили федеральные эксперты: депутат Госдумы, глава комитета по развитию общественного транспорта Академии транспорта Сергей Ерёмин и транспортный инженер Александр Морозов.
Простая математика.
Ключевой тезис дискуссии — трамвай остаётся базовым видом транспорта для городов с высоким пассажиропотоком. Его потеря может иметь долгосрочные последствия, вплоть до изменения статуса города.
На слайдах, представленных Морозовым, сравнивались две модели: неэффективная сеть с большим количеством маршрутов и низкой загрузкой и эффективная — с меньшим числом направлений, но высоким потоком на каждом.
Представим, что из точки А в точку Б проезжает около 4 тысяч пассажиров в час. Можно пустить там 20 маршрутов с загрузкой по 200 человек и себестоимостью около 72 рублей за поездку. А если будет три маршрута по 1 300 пассажиров, себестоимость падает до 26 рублей. Именно трамвай способен справиться с такой нагрузкой.
«Трамвай — эффективен там, где есть концентрация пассажиров», — подчеркнул Александр Морозов.
Разобрали ситуацию в Калининграде — в частности, на проспекте Победы. По расчётам, здесь как раз и фиксируется поток более 1 300 пассажиров в час.
На схеме показано, что сейчас там работает несколько маршрутов, некоторые дублируют трамвай. При этом около 64% потоков сосредоточено вдоль его линии. Эксперты предлагают не убирать трамвай, а перераспределить маршруты так, чтобы автобусы подвозили пассажиров к нему.
«Свыше 1 100−1 200 пассажиров трамвай становится самым дешёвым видом транспорта», — отметил Морозов.
При перевозке около 100 пассажиров поездка обходится более чем в 100 рублей, 400−500 — около 35 рублей, свыше 1 000 пассажиров в час — себестоимость падает до 22−26 рублей.
Эти данные учитывают не только количество транспорта, но и интервал движения, вместимость и эксплуатационные расходы.
Почему автобус — не стратегическое решение.
Сергей Ерёмин сделал акцент на системной проблеме — ориентации на краткосрочные решения. По его словам, ставка на автобусы создаёт иллюзию быстрого улучшения ситуации с транспортом, но не решает фундаментальных задач.
«Счастье от расширения дорог заканчивается через полгода», — отметил эксперт, говоря о попытках разгрузить город за счёт увеличения пропускной способности улиц, ликвидируя рельсы ради автобусов и машин.
Срок службы автобуса ограничен 5−10 годами, тогда как трамвай работает около 30 лет, а троллейбус — до 20. Такой разрыв, по мнению эксперта, делает сравнение этих видов транспорта некорректным, когда власти озвучивают стоимость покупки машин.
«Транспортная травма».
По словам экспертов, отказ от рельсового транспорта — это «транспортная травма», которая практически не поддаётся «лечению».
«Если сейчас срезать рельсы, вы безвозвратно потеряете систему», — подчеркнул Ерёмин.
Он напомнил, что многие города уже проходили этот путь. Сначала казались очевидными, но затем система деградирует, а вернуть трамвай становится невозможно из-за стоимости работ и плотной застройки.
Эксперты обратили внимание и на безопасность. Трамвай движется по выделенной полосе, что снижает количество конфликтных точек и аварий. Отмечалась и экологическая составляющая — снижение выбросов и шума по сравнению с автобусами.
Почему не электробусы?
По мнению экспертов, это решение не является универсальным. Из-за длительной зарядки (до полутора часов в сутки) потребность в подвижном составе увеличивается примерно на четверть.
В финале обсуждения прозвучала оценка, выходящая за рамки транспортной логики. «Город без трамвая автоматически переходит в категорию среднего уровня», — отметил Ерёмин.
Эксперты сошлись во мнении: Калининград пока сохраняет шанс развивать систему. Ключевым условием остаётся отказ от краткосрочных решений и переход к планированию на десятилетия вперёд.
Калининград неуклонно каждый последний год теряет позиции в рейтинге качества общественного транспорта.
Власти города хотят принять новый стандарт обслуживания в перевозках.