Преподаватели колледжей на Камчатке освоят бережливые технологии

Обучение представителей СПО по методике преподавания бережливых технологий для учащихся стартовало в Камчатском крае в соответствии с целями федеральной программы «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций.
Раньше участниками федпроекта преимущественно становились промышленные предприятия. На сегодняшний день приоритетом в регионе становится повышение доступности и скорости образовательных услуг. Для этого проводится адаптация проверенных инструментов бережливого производства под специфику работы с людьми.
Символический старт новому направлению был дан на «Фабрике офисных процессов», где на одной площадке объединились 12 представителей социальной сферы Камчатки. Участниками интенсива стали сотрудники пяти колледжей и техникумов, а также Камчатского государственного технического университета, Камчатского института развития образования, Камчатского дворца детского творчества и школ № 26 и 43.
В ходе моделирования эффективных рабочих процессов будущие наставники осваивают инструменты 5S, картирование потоков создания ценности и методы анализа процессов. Региональный центр компетенций Камчатки разрабатывает для каждого учреждения индивидуальную стратегию оптимизации.
«Система среднего профессионального образования по своей сложности не уступает промышленному производству. У нее есть свои потоки знаний, кадровые ресурсы и главные клиенты — студенты. Наша задача — не просто обучить педагогов новым инструментам, а привить культуру непрерывных улучшений», — отметила руководитель проектов регионального центра компетенций Елена Журавлева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.