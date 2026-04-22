В Зеленодольске в Татарстане прошел общегородской средник

Жители Зеленодольска в Республике Татарстан приняли участие в общегородском среднике, организованном 15 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате совета Зеленодольского района.
Участниками уборки стали сотрудники организаций и предприятий, волонтеры и неравнодушные граждане. Они привели в порядок улицы, парки и скверы города.
Отметим, что в городе 1 апреля стартовал двухмесячник по очистке и благоустройству территорий. Каждую субботу и среду руководители предприятий, организаций, учреждений, председатели территориальных общественных самоуправлений, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражных кооперативов проводят работы по ликвидации несанкционированных свалок на участках города, а управляющие компании организуют уборку придомовых территорий.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.