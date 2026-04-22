На острове Канта в Калининграде с 25 апреля по 17 мая пройдёт «Неделя еды и музыки»

На аллее рядом с Кафедральным собором и под эстакадным мостом поставили более 20 палаток для стритфуда.

На острове Канта в Калининграде пройдёт весенняя ярмарка — «Неделя еды и музыки». Мероприятие состоится с 25 апреля по 17 мая.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на аллее рядом с Кафедральным собором и под эстакадным мостом установили более 20 палаток для стритфуда. Также там организуют творческие мастерские и сувенирный ряд. Сейчас специалисты монтируют фотозоны, занимаются украшением территории.

Как рассказала корреспонденту Калининград.Ru пресс-секретарь «Острова Канта» Яна Лутченко, главной особенностью ярмарки в этом году станут четыре фотозоны с символами города. Такие объекты на мероприятии появятся впервые. Кроме того, фестиваль перенесут ближе к «Культурному месту» под эстакадным мостом.

В прошлом году весенняя ярмарка продлилась с 25 апреля по 11 мая. Одним из главных событий стало открытие нового пространства под эстакадным мостом — «Культурное место». Там установили большой экран и показывали фильмы, а также проходили концерты и диджейские сеты. Помимо этого на ярмарке были еда, мастер-классы, встречи со значимыми для области людьми, выступления артистов, лекции и конкурсы. В творческих мастерских предлагали сделать трендовые авоськи, свечи, бижутерию и даже игрушки из ниток.

