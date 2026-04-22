Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безопасный метод диагностики рака разработают в Нижнем Новгороде

Ученые и врачи планируют использовать терагерцовые волны для максимально точного определения границ опухоли во время операций.

Нижегородские физики и медики объединились для создания инновационной системы неинвазивной диагностики рака предстательной железы и мочевого пузыря. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека». Соглашение о научно-техническом сотрудничестве подписали специалисты Института физики микроструктур РАН и урологи ПОМЦ ФМБА России.

В основе технологии лежит использование терагерцевого излучения, которое занимает промежуточное положение между инфракрасным светом и микроволнами. В отличие от рентгеновского излучения, ТГц-лучи абсолютно безопасны для клеток и ДНК человека. Благодаря высокой чувствительности к молекулам воды в тканях, эта технология поможет хирургам с ювелирной точностью определять границы новообразований.

Применение терагерцевой спектроскопии в реальном времени позволит врачам отличать край опухоли от здоровой ткани. Это критически важно для сохранения нервных окончаний, ответственных за функции мочеиспускания и эрекции. Новая разработка призвана не только повысить эффективность удаления злокачественных клеток, но и значительно улучшить качество жизни пациентов после операции.

Ранее сообщалось, что препарат для стимуляции роста впервые в России испытали на нижегородце.