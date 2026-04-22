За 5 лет свыше 192 тыс. семей Ульяновской области улучшили жилищные условия

Более 192 тыс. семей в Ульяновской области смогли улучшить свои жилищные условия за последние пять лет. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства региона.
«Мы ведем большую работу, чтобы сделать жизнь людей комфортнее. За пять лет построили и ввели в эксплуатацию 3 млн 709 тысяч квадратных метров жилой площади. Почти 192,5 тысячи семей улучшили жилищные условия», — отметил глава региона Алексей Русских.
В настоящее время на территории Ульяновской области реализуется 18 масштабных инвестиционных жилищных проектов, таких как «Волжские кварталы», «Юго-Западный» и «Новая жизнь» в Ульяновске. Инструментом выступила федеральная программа «Стимул», благодаря которой за последние пять лет привлечено около 3,8 млрд рублей на строительство дорог и детских садов в новых микрорайонах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.