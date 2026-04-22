Владелец музея выставил на продажу четыре авто времён царской России

Новосибирск, апрель 2026 года. На платформе «Авито» владелец музея «Галерея Времени» выставил на продажу четыре старинных автомобиля.
Два «Руссо-Балта» модели С-24, выпущенные в 1909 и 1910 годах, можно приобрести за 30 миллионов рублей каждый. Также в продаже два ЗиСа: модель 101 1937 года — за 95 миллионов рублей, и модель 101 1939 года — за 160 миллионов рублей.
Последняя машина стала самым дорогим автомобилем на рынке Новосибирска. Все автомобили не предназначены для использования на дорогах общего пользования и предназначены только для частных коллекций.
«Эти машины являются уникальной культурной ценностью и существуют в единственном экземпляре в мире», — говорится в описании к «Руссо-Балтам» на «Авито».
Серия С-24 выпускалась с 1909 по 1918 год, всего изготовили 347 машин разных типов: торпедо, дубль-фаэтоны, лимузины, ландоле. Все четыре автомобиля выставил один владелец, который уже не раз занимался продажей подобных раритетов.