Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Колыме стартовал дополнительный отбор на развитие туринфраструктуры

Приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Дополнительный конкурсный отбор по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» объявлен на территории Магаданской области, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Конкурсный отбор связан с финансированием части затрат, направленных на приобретение оборудования для развития туристской инфраструктуры. Заявки принимаются с 20 апреля по 20 мая. В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявки будут рассмотрены экспертами. С победителями конкурсного отбора заключат соглашения, в соответствии с которыми проекты должны быть реализованы до конца 2026 года.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.