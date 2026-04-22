На Колыме стартовал дополнительный отбор на развитие туринфраструктуры

Дополнительный конкурсный отбор по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» объявлен на территории Магаданской области, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Конкурсный отбор связан с финансированием части затрат, направленных на приобретение оборудования для развития туристской инфраструктуры. Заявки принимаются с 20 апреля по 20 мая. В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Заявки будут рассмотрены экспертами. С победителями конкурсного отбора заключат соглашения, в соответствии с которыми проекты должны быть реализованы до конца 2026 года.
