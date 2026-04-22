В Дагестане создали рабочую группу по развитию аэропорта Махачкалы

Правительство Дагестана создало межведомственную рабочую группу по комплексному развитию международного аэропорта Махачкалы. В нем строят новую взлетно-посадочную полосу при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в администрации главы республики.
В состав рабочей группы вошли вице-премьеры, руководители министерств и ведомств республики, силовых структур, муниципальных образований, а также крупного бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Отметим, что на месте будущей взлетно-посадочной полосы уже выполнены выемка грунта и укладка нижних слоев покрытия, а также двух слоев бетона. Специалисты продолжают благоустраивать территорию вокруг новой взлетно-посадочной полосы.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.