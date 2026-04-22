В Челябинске за шесть минут и без разрезов избавили мужчину от рака печени

В Челябинске хирурги онкологического отделения клиники ЮУГМУ всего за шесть минут, без единого разреза и общего наркоза удалили рак печени, использовав для этого новое оборудование с микроволновым излучением. Как пояснили в клинике, оно позволяет выжигать опухоли диаметром до пяти сантиметров, не затрагивая здоровые ткани.