В Калининградской области открылось голосование за объекты благоустройства

В Калининградской области стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 12 июня, сообщает пресс-служба правительства.
В этом году в Калининградской области на голосование вынесено 50 территорий в пяти муниципалитетах: Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском округах. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется с учётом предложений жителей.
Принять участие в голосовании и повлиять на преображение родного города может каждый житель региона в возрасте от 14 лет. Для этого нужно авторизоваться через портал Госуслуги и выбрать один понравившийся объект. По итогам голосования определят пять победителей — по одному на каждый муниципалитет. Благоустройство объектов начнётся уже в 2027 году.
Для тех, кому нужна помощь в голосовании, в городах области будут работать волонтёры. Они помогут разобраться с процедурой голосования и ответят на все вопросы.
Список объектов для благоустройства в Калининграде:
общественная территория в районе домов № 49, 51 и 53 на ул. Емельянова;
территория общего пользования, прилегающая к ручью Восточному на Московском проспекте, 274;
сквер по ул. Радищева и Станочной;
сквер по ул. Цирковой и Серж. Мишина;
сквер по ул. Великолукской;
сквер на ул. Киевской в районе остановки «Культурно-досуговый центр»);
территория общего пользования в районе дома № 40 по ул. Марш. Борзова;
парковая территория по ул. Карташова, Каблукова и Новгородской в мкр. Космодемьянского;
парк Тихий на ул. Гагарина;
сквер в районе ул. Волочаевской и Волоколамской;
территория общего пользования в районе домов № 31−41 по ул. Печатной;
набережная Старопрегольская и прилегающие к ней территории общего пользования от ул. Эпроновской до Ленинского пр-та;
территория общего пользования в районе домов № 71, 73 по ул. Батальной;
сквер по пр-ту Мира и ул. Лесопарковой;
территория общего пользования по ул. Станочной;
парковая зона по ул. Гагарина и Малоярославской;
территория общего пользования, прилегающая к прудам на ул. Нансена;
лесопарковая зона по ул. Юбилейной;
парковая территория по ул. Бассейной, Лейт. Катина и Спортивной;
парк Ветеранов на Аллее Смелых;
парк им. Теодора Кроне;
территория общего пользования, прилегающая к пруду Школьному на ул. Красной;
сквер Семейный в границах ул. Лейт. Яналова и Каштановой аллеи;
парковая зона вдоль ручья Воздушного на пр-те Победы и Мира;
парковая зона по ул. Родниковой;
сквер по ул. Артиллерийской;
сквер по ул. Красной, Маркса, Шиллера и Пацаева;
сквер по ул. Поперечной и Радищева;
территория общего пользования в районе дома № 66−72 по ул. Марш. Борзова;
территория общего пользования, прилегающая к Голубым озерам;
территория общего пользования в районе дома № 15 по ул. Жиленкова;
территория общего пользования по ул. Крымской;
территория общего пользования в мкр. Прегольском.
Гусевский округ:
общественная территория на пересечении ул. Ю. Смирнова и пер. Пионерского;
сквер, расположенный на пересечении ул. Ульяновых и Железнодорожной;
общественная территория на проспекте Ленина в районе дома № 47;
общественная территория в районе дома № 23 на пр-т. Ленина;
сквер, расположенный на пересечении улиц Пушкина и Саперной;
общественная территория на пересечении ул. Победы и Железнодорожной;
общественная территория между ул. Железнодорожная и Суворова;
территория в районе МОУ «СОШ N°5».
Гурьевский округ:
общественная территория в пос. Большое Исаково, 2-ой Прибрежный переулок, около лодочной станции.
общественная территория по ул. Березовой в пос. Константиновка (между детским садом «Родник» и школой).
Зеленоградский округ:
общественная территория по ул. Окружной;
общественная территория части парка «Плантаже»;
общественная территория в парке «Западный». «Центр уличной силовой гимнастики»;
общественная территория сквера по ул. Крымской;
общественная территория «Сквера Солнечных орбит» по ул. Потемкина.
Светлогорский округ:
сквер, расположенный рядом с Храмом в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова;
общественное пространство на пересечении ул. Ленина и Динамо.