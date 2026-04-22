Реконструкцию улицы Карпинского в Перми продлили до августа

Штрафовать подрядчика за сдвиг сроков не будут — работы потребовались уже после старта реконструкции.

Сроки завершения реконструкции улицы Карпинского в Перми перенесли, сообщает 59.RU со ссылкой на краевой Минтранс.

Дорогу начали расширять в 2024 году: вместо двух полос сделали шесть, проложили трамвайные пути, построили новый путепровод над железной дорогой. В декабре 2025 года запустили техническое движение, но работы ещё не закончили.

Когда подрядчик провёл дополнительные геологические изыскания, выяснилось, что основание дороги нуждается в укреплении. Грунт усилили струйной цементацией: пробурили скважины и заполнили их цементным раствором под высоким давлением. Из-за этого пришлось менять проектную документацию и проходить повторную госэкспертизу. Завершить реконструкцию планировали к 30 апреля. Теперь срок перенесли на 31 августа.

Штрафовать подрядчика за сдвиг сроков не будут — работы потребовались уже после старта реконструкции. Сейчас дорожники строят тротуары и велодорожки, затем займутся благоустройством. Верхний слой асфальта и разметку планируют уложить летом.