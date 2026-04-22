В Кемеровской области разрушилась трасса между Бийском и Новокузнецком

В Кемеровской области обрушилась часть трассы, соединяющей Бийск и Новокузнецк, сообщает РЕН ТВ.
По данным Ngs.ru, провал образовался на 186−187-м километре трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк.
Накануне Госавтоинспекция Кузбасса сообщила о временном ограничении движения на 186-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк в связи с частичным обрушением дорожного полотна. На месте происшествия работали оперативные службы.
Водителей просили учитывать эту информацию при планировании маршрута.
