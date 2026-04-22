«Ждём вопреки всему!» 24 года исполнилось исчезнувшей студентке Цомартовой

«Мой любимый ребёнок, с днём рождения тебя! Нам бы хотелось тебя разбудить, по нашим традициям, с тортиком, чтобы ты свечи задула. Нам бы хотелось тебя наперегонки целовать и поздравлять! Мы тебя любим, Анюта! Мы тебя ждём вопреки всему!» — с этими трогательными словами Диана Цомартова обращается к своей исчезнувшей дочери, поиски которой продолжаются уже более двух лет.
Сегодня Анне Цомартовой исполняется 24 года. В этот день её семья вместе с людьми, неравнодушными к судьбе спортсменки, планирует запустить в небо множество светодиодных шариков в качестве символа надежды и веры — совсем как в мультфильме, который любит Анна. Так родители девушки дают понять, что любят и очень ждут своего ребёнка дома. Подробнее об этом и новых зацепках в поисках — в материале rostov.aif.ru.
Повторный запрос в ОАЭ.
«В ОАЭ хотим написать (повторно. — Ред.), так как ответ оттуда нас совсем не устроил», — рассказывает rostov.aif.ru отец пропавшей девушки Николай Цомартов.
С февраля 2024 года он вместе с супругой Дианой ожидает вестей о своей старшей дочери — красавице, спортсменке, гордости семьи. Напомним, после турнира по тайскому боксу в дагестанском Каспийске, Анна вышла к морю «подышать воздухом» и бесследно исчезла. Камеры зафиксировали её, стоящей на берегу седого Каспия, а затем она словно растворилась в воздухе.
Ни масштабные поиски с полицией и волонтёрами, ни обследования побережья и акватории не дали результатов. По сей день исчезнувшую ростовчанку ищут в разных точках планеты, неравнодушные люди рассылают ориентировки, а также периодически сообщают Николаю и Диане, что видели девушку, похожую на их ребёнка. Одна из наиболее правдоподобных зацепок ведёт в Дубай: именно там в 2024-ом, спустя несколько месяцев после пропажи Анны, в местном метро пассажирка сняла незнакомку, поразительно похожую на спортсменку — будто бы те же коса, родинка, даже форма ушей.
Ради правды Диана лично летала в Эмираты, просила помощи в российском консульстве, чтобы получить разрешение посмотреть записи с видеокамер в метро и понять: Анна это или нет. По итогам этого визита к расследованию подключился Интерпол.
Затем долгие месяцы семья ждала обратной связи. Но недавно из Минюста ОАЭ пришёл неожиданный ответ: там заявили, что не уполномочены рассматривать вопрос — якобы он находится в компетенции иранских властей.
«Изначально у нас был только вопрос: в метро Дубая была Анна или нет? Просили если возможно, подтвердить ответ видео. А нам прислали какой-то не очень ясный ответ, пересылая к властям Ирана», — объяснил Николай Цомартов rostov.aif.ru.
Ранее мужчина говорил нашей редакции, что эту зацепку семья проверять не будет, а вот повторные запросы в Дубай направит.
В разговоре с одним из ростовских изданий, Диана также не исключила, что, возможно, придётся просить о помощи арабского шейха.
«Местные рассказали, что он многим помогает. Теперь у нас на руках есть ответ Минюста, подтверждающий, что на нижнем уровне вопрос не решен, и мы можем обращаться к шейху официально», — цитирует источник женщину.
Множество фонариков.
22 апреля Анне исполняется 24 года. Вечером семья Цомартовых запустит в небо светящиеся шары — это отсылка к мульфильму про Рапунцель, который очень нравится девушке.
Напомним, по сюжету картины родители пропавшей принцессы каждый год поднимали в небо множество фонариков, чтобы указать дочери путь домой. Вот и родители Анны, а также все, кто помогает в поисках девушки и очень ждёт её возвращения, планируют сделать то, что делала экранная семья.
Ровно в 21:05 по московскому времени — это минута рождения Анны — шары взмоют в вечернее небо.
«Пусть Анюту потянет наш свет. И пусть наша история закончится как в мультфильме», — говорит Диана Цомартова.