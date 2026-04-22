Банковская система: уровни, элементы, функции и новые технологии

Российский финансовый сектор меняется из-за высоких ставок, санкций и цифровизации. Важным вектором развития становится, например, внедрение цифрового рубля: президент Владимир Путин подписал соответствующий закон летом 2025 года. Крупнейшие банки и торговые точки обязаны принимать новую форму национальной валюты с сентября 2026-го.
Что такое банковская система, ее типы и функции.
Банковская система — это банки и другие кредитные организации, выполняющие широкий спектр функций: от выпуска денег и регулирования их обращения до приема вкладов, выдачи кредитов и проведения расчетов. По сути, это «кровеносная система» экономики — она обеспечивает движение денег между государством, бизнесом и гражданами.
Выделяют два основных вида банковских систем:
Двухуровневая банковская система — модель, характерная для стран с рыночной экономикой, в том числе России. Включает центральный и коммерческие банки.
Одноуровневая (монобанковская) система — все кредитные организации находятся на одном уровне и выполняют универсальные функции.
Зачем нужен банковский сектор.
Банковский сектор экономики обеспечивает перераспределение денежных ресурсов между участниками хозяйственной деятельности через кредитование и расчеты.
Функции банковской системы в экономике:
аккумуляция сбережений населения и организаций через вклады и депозиты;
предоставление потребительских, ипотечных и корпоративных кредитов;
проведение безналичных операций и обеспечение денежного оборота;
купля-продажа валюты и международные расчеты;
контроль объема денежной массы и инфляции через ключевую ставку и эмиссию;
оценка кредитоспособности заемщиков.
Уровни банковской системы России и функции ее элементов.
Элементы банковской системы России — Банк России (Центральный банк, ЦБ), коммерческие банки, небанковские кредитные организации — распределены по двухуровневому принципу.
Уровни российской банковской системы:
Банк России. Это единственная организация в стране, обладающая правом денежной эмиссии. Правовой статус рубля закреплен в Конституции и законе о ЦБ. Управляет Центробанком совет директоров из 15 человек (14 членов плюс председатель). С 2013 года регулятор возглавляет Эльвира Набиуллина.
Коммерческие банки и небанковские кредитные организации (НКО). На 1 апреля 2026 года в России было 305 действующих банков и 48 небанковских организаций.
Функции элементов системы: от эмиссии до ипотеки.
Банк России имеет статус «мегарегулятора»: он контролирует работу не только банков, но и других финансовых институтов (страховых компаний, брокеров и управляющих компаний, бюро кредитных историй, рейтинговых агентств, микрофинансовых организаций и т.д.).
Функции Центрального банка охватывают несколько ключевых направлений:
выпуск наличных рублей (денежная эмиссия), контроль денежной массы;
определение ключевой ставки для управления инфляцией и доступностью кредитов (денежно-кредитная политика);
лицензирование коммерческих банков и контроль;
установление официальных курсов рубля;
предоставление кредитов коммерческим кредитным организациям;
создание и развитие Системы быстрых платежей (СБП), национальной платежной системы «Мир», платформы цифрового рубля;
предотвращение кризисов и банкротств системообразующих организаций.
Банки в рамках двухуровневой системы работают как финансовые посредники: они аккумулируют временно свободные средства одних участников экономики и направляют их другим в виде кредитов.
С мая 2017-го по конец 2018 года была проведена реформа пропорционального регулирования банковского сектора. Ее суть заключалась в разделении всех банков на две категории в зависимости от размера собственного капитала и объема операций, чтобы снизить регуляторную нагрузку на небольшие региональные банки. Появились банки с:
универсальной лицензией — капитал от 1 млрд руб., полный спектр банковских операций без ограничений.
базовой лицензией — капитал от 300 млн руб., упрощенные требования к отчетности и надзору, но ограниченный перечень допустимых операций.
ЦБ также стал выделять системно значимые кредитные организации (СЗКО) — банки, устойчивость которых критична для всей финансовой системы. В 2025 году регулятор начал пересмотр критериев отбора СЗКО, которые могут быть представлены в 2027-м. В список могут войти не только крупнейшие по активам банки, но и средние игроки с развитыми платежными решениями или экосистемами. На апрель 2026-го в перечне ЦБ числились 12 СЗКО.
Небанковские кредитные организации осуществляют ограниченный перечень операций. Виды НКО по классификации ЦБ:
Платежная НКО — переводы денежных средств без открытия банковских счетов, выпуск предоплаченных карт и электронных кошельков.
Расчетная НКО — открытие и ведение счетов юридических лиц, безналичные операции с иностранной валютой, выдача банковских гарантий.
Депозитно-кредитная НКО — привлечение средств юридических лиц, выдача кредитов, счета физических лиц и расчетные операции — недоступны.
НКО — центральный контрагент — клиринг и определение взаимных обязательств участников финансового рынка.
Тренды последних лет.
Цифровой рубль: третья форма денег.
Цифровой рубль представляет собой виртуальную версию российской валюты, которая эквивалентна наличным и безналичным средствам. Банк России ведет ее разработку с 2020 года. Летом 2023 года запустился пилотный проект. Ближе к концу второго полугодия 2025-го граждане и компании открыли более 2,5 тыс. кошельков, а общее число операций превысило 100 тыс.
Ключевые даты внедрения цифрового рубля:
октябрь 2025-го — частичное исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля;
январь 2026-го — финансирование бюджетов и переводы учреждениям федерального уровня (в июле 2027-го механизм будет распространен на бюджеты регионов);
сентябрь 2026-го — подключение крупнейших банков и торговых точек (доход за год превышает 120 млн руб.);
сентябрь 2027-го — подключение организаций с доходом свыше 30 млн руб. в год;
сентябрь 2028-го — подключение остальных организаций.
Изначально планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля произойдет летом 2025 года, но дата была перенесена на сентябрь 2026-го. В Банке России пояснили, что этот срок учитывает время, которое нужно банкам и крупным торговым точкам для настройки систем. Набиуллина в ноябре 2025 года отметила, что продление пилота связано не с технологическими трудностями, а с желанием «вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике».
Предполагается, что цифровые рубли будут размещаться на специальных кошельках, открытых на платформе ЦБ. Доступ к ним будет предоставляться через мобильные приложения банков. По оценке Национального рейтингового агентства, внедрение цифрового рубля может приносить бизнесу дополнительный доход в размере 30−50 млрд руб. ежегодно.
Появление цифрового рубля затрагивает интересы коммерческих банков: по расчетам аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России), банки рискуют утратить часть комиссионных доходов от платежных операций. Внедрение также потребует существенных IT-инвестиций: по оценке Сбербанка, расходы для банков и магазинов составят десятки миллиардов рублей.
Банковские экосистемы.
Параллельно с цифровизацией денег идет трансформация бизнес-моделей крупных банков. Банковский сектор экономики движется в сторону построения экосистем: с 2021 по 2024 год объем непрофильных активов в банковской системе вырос почти в 1,6 раза — с 2,4 трлн до 4 трлн руб. Крупнейшие игроки активно включают в свои приложения маркетплейсы, медицину, страхование, доставку и другие нефинансовые сервисы.
В свою очередь маркетплейсы запускают собственные платежные решения, выпускают карты и предлагают кредитование. Так, в 2021 году свои банки появились у крупнейших российских цифровых платформ — Wildberries, Ozon и «Яндекса», которые стремились развивать собственные финтех-направления. По данным ЦБ, к 2024 году на банки Ozon, Wildberries и «Яндекса» пришлось около 40% рынка электронных платежей — против 2% всего тремя годами ранее. К 2025 году объем платежей через банки маркетплейсов вырос до 9,8 трлн руб., а их доля на рынке интернет-эквайринга приблизилась к 50%.
Мультибанкинг.
В 2025 году стартовал первый проект мультибанкинга: Т-Банк через систему открытых API объединил в своем приложении счета Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, что позволяет пользователям видеть сводный баланс и переводить деньги между банками без комиссии.
История становления: от Госбанка СССР до наших дней.
История банковского дела в современном понимании начинается в России в 1860 году, когда Александр II учредил Государственный банк. На его основе в 1917-м появился Народный банк РСФСР, в 1920 году его ликвидировали, а через год был образован Государственный банк РСФСР.
В 1923 году его преобразовали в Государственный банк СССР. Он имел монопольное право на операции с валютой и эмиссию банковских билетов (червонцев).
СССР: монобанкинг.
В советский период банковская система функционировала по одноуровневому принципу. Госбанк СССР выполнял одновременно функции центрального и коммерческого банка: вел расчетные счета предприятий, кредитовал народное хозяйство и осуществлял эмиссию. Параллельно действовали специализированные государственные банки, среди которых — Стройбанк (финансирование капитального строительства), Внешторгбанк (внешнеторговые операции), Гострудсберкассы (сбережения граждан, Сбербанк с 1987 года).
1990-е: финансовые потрясения.
В 1990 году Верховный Совет РСФСР преобразовал российское отделение Госбанка СССР в Государственный банк РСФСР, поручив разработать двухуровневую банковскую систему. В начале 1990-х годов страна пережила гиперинфляцию свыше 2500% (1992 год). Либерализация экономики привела к появлению тысяч коммерческих банков. Не у всех из них была внятная бизнес-модель. Финансовый дефолт 1998 года обнажил системные слабости: отсутствие длинных пассивов, высокую зависимость от заемных ресурсов.
2000-е: страхование вкладов и укрепление госбанков.
После дефолта началась постепенная стабилизация. В 2000-е годы ЦБ начал переводить банки на международные стандарты отчетности и развивать управление рисками. В этот период банки обязали публиковать годовую отчетность и значения обязательных нормативов. В 2001 году был принят «антиотмывочный» закон, обязавший банки отслеживать подозрительные операции клиентов. Важнейшим шагом стало создание в 2004 году системы страхования вкладов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — механизма защиты сбережений граждан.
Сразу после создания АСВ банковскую систему потряс «кризис доверия»: в мае-июне 2004 года ЦБ отозвал лицензии у «Содбизнесбанка» и банка «Кредиттраст», заподозрив их в отмывании денег. Это вызвало панику на рынке межбанковского кредитования: банки перестали давать друг другу краткосрочные ссуды, процентные ставки на МБК резко возросли, а вкладчики бросились изымать деньги. Один из крупнейших на тот момент — «Альфа-Банк», — мог потерять тогда до 20% клиентов, Гута-банк остановил платежи и был поглощен ВТБ. К сентябрю 2004 года последствия кризиса были преодолены.
После кризиса на фоне роста экономики и открытия внешних рынков банковский сектор развивался быстрее других. Так, если в 1999 году активы банков составляли 30% ВВП, то в 2007-м они уже превышали 60%.
В 2008—2009 годах банковский сектор столкнулся с глобальным финансовым кризисом. Российским банкам не хватало ликвидности: внешние рынки капитала закрылись, а корпоративные заемщики начали испытывать трудности с обслуживанием долгов. Тогда ЦБ выдал банкам рекордные 623 млрд руб., из которых 387,7 млрд руб. — в виде беззалоговых кредитов. Государство также выделило субординированные кредиты на 950 млрд руб. Из этой суммы Сбербанк получил 500 млрд руб., ВТБ — 200 млрд руб., Россельхозбанк — 25 млрд руб., другие банки — до 255 млрд руб.
2013 — 2018: «расчистка» банковской системы.
С приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя ЦБ в июне 2013 года регулятор занял жесткую позицию в отношении банков, проводивших сомнительные операции или фальсифицировавших отчетность. За первые пять лет (2013−2018) лицензий лишились более 400 банков. При этом темп отзывов постепенно замедлялся: если в 2014—2016 годах рынок ежегодно покидали порядка 80−100 банков, то в 2017 году — уже около 50.
В 2017 году ЦБ через новый инструмент — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — провел санацию сразу трех крупных банков. В августе 2017 года под процедуру оздоровления попал банк «ФК Открытие» — крупнейший частный банк страны, его докапитализация составила 456 млрд руб. Следом, в сентябре, — Бинбанк (потребовалось 350−370 млрд руб.), в декабре — Промсвязьбанк (100−200 млрд руб.). Главными причинами санации этих банков были названы неэффективное управление рисками, финансирование проектов собственников и плохое качество активов. Впоследствии «Открытие» и Бинбанк были объединены и вошли в группу ВТБ, а Промсвязьбанк стал опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
В феврале 2018 года Набиуллина заявила о завершении основной части работы по оздоровлению. Но тенденция по сокращению числа банков сохраняется и в 2026-м: по прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», к концу года их может остаться меньше 300.
С 2022 года: уход иностранного капитала, концентрация рынка.
После начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года крупнейшие российские банки попали в санкционные списки. Банки с иностранным капиталом начали либо полностью уходить с рынка, либо существенно сократили свою активность. В августе 2022-го был утвержден список из 45 банков с иностранным капиталом, любые сделки с долями которых возможны только по специальному разрешению, что затруднило уход ряда крупных европейских игроков.
Уход иностранного капитала, а также сделки по слиянию и поглощению дополнительно усилили концентрацию рынка: по данным «Эксперт РА» за первое полугодие 2025 года, десять крупнейших банков сосредоточили в своих руках более 80% совокупных активов сектора.
Вопрос — ответ.
Может ли банк работать без лицензии ЦБ?
Нет. Чтобы работать в России, банк должен получить от ЦБ лицензию. Регулятор ведет реестр кредитных организаций и публикует все изменения.
Входит ли микрофинансовая организация (МФО), которая выдает займы, в банковскую систему?
МФО (микрофинансовые организации) не входят в банковскую систему в строгом смысле — они не имеют банковской лицензии и не подпадают под требования банковского законодательства. Работа МФО регулируется отдельным законом, но они находятся под надзором Банка России, включены в его реестр и встроены в финансовую систему страны как ее дополняющий элемент — прежде всего для граждан, не имеющих доступа к банковским продуктам.