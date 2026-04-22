Банковская система: уровни, элементы, функции и новые технологии

В свою очередь маркетплейсы запускают собственные платежные решения, выпускают карты и предлагают кредитование. Так, в 2021 году свои банки появились у крупнейших российских цифровых платформ — Wildberries, Ozon и «Яндекса», которые стремились развивать собственные финтех-направления. По данным ЦБ, к 2024 году на банки Ozon, Wildberries и «Яндекса» пришлось около 40% рынка электронных платежей — против 2% всего тремя годами ранее. К 2025 году объем платежей через банки маркетплейсов вырос до 9,8 трлн руб., а их доля на рынке интернет-эквайринга приблизилась к 50%.