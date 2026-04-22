Единый день открытых дверей прошел в 36 педагогических вузах страны

Единый день открытых дверей впервые состоялся 18 и 19 апреля во всех 36 педагогических вузах, подведомственных Министерству просвещения РФ, и колледжах, входящих в состав кластеров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Минпросвещения России.
В университетах будущим абитуриентам рассказали об особенностях и правилах приемной кампании 2026 года. В этом году количество бюджетных мест в педвузах превысило 37 тысяч.
Так, в Самарском государственном социально-педагогическом университете побывали более сотни школьников, педагогов и родителей. Там гостей познакомили с вузом, рассказали им о студенческих командах КВН, спортивных клубах, театральных студиях, экспедициях, дополнительных языковых курсах.
В Государственном университете просвещения абитуриенты и их родители узнали о возможностях целевого обучения и получили подробные ответы на вопросы. Также они посетили мастер-классы факультетов, погрузившись в историю, тонкости медицины, беспилотных технологий, языкознания и других направлений.
В Красноярском государственном педагогическом университете имени В. П. Астафьева в единый день открытых дверей работал континент «Я — абитуриент», где можно было узнать про поступление, направления подготовки и документы. Параллельно открылись площадки «Студенческая жизнь», стартовал лекционный марафон институтов и факультетов, была организована дискуссионная площадка «Встреча с будущей профессией», которая предполагала разговор с работодателями, включала советы абитуриентам и информацию о целевом обучении.
Омский государственный педагогический университет организовал экскурсии в технопарк и «Кванториум», нейродиагностику, общение с преподавателями и студентами. Будущие абитуриенты познакомились с факультетами, получили ответы на интересующие вопросы и погрузились в атмосферу вуза.
Более 970 тысяч школьников 8−11-х классов и их родителей посетили колледжи и предприятия, входящие в состав кластеров федерального проекта «Профессионалитет», чтобы узнать, как получить востребованные специальности и найти интересную работу. Для гостей были организованы различные мероприятия: родительские собрания с участием представителей региональных органов исполнительной власти и компаний-работодателей, экскурсии на предприятия, профессиональные пробы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.