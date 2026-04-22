Единый день открытых дверей прошел в 36 педагогических вузах страны

В Красноярском государственном педагогическом университете имени В. П. Астафьева в единый день открытых дверей работал континент «Я — абитуриент», где можно было узнать про поступление, направления подготовки и документы. Параллельно открылись площадки «Студенческая жизнь», стартовал лекционный марафон институтов и факультетов, была организована дискуссионная площадка «Встреча с будущей профессией», которая предполагала разговор с работодателями, включала советы абитуриентам и информацию о целевом обучении.