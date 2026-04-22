Новое оборудование закупают для Волгоградского перинатального центра № 2

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в регионе в 2025 году уже кардинально обновлены десять женских консультаций в ЦРБ. Пациентки по достоинству оценили современные отделения в Городищенском, Суровикинском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Серафимовичском, Котельниковском, Николаевском, Дубовском, Ленинском и Котовском районах. Медицинскую помощь здесь получают свыше 150 тыс. жительниц региона. Всего для оснащения женских консультаций было приобретено 1726 единиц современного медицинского оборудования общей стоимостью 186,1 млн рублей.