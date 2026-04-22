«Диамобиль» бесплатно обследует диабетиков в Волгограде

В Волгоградскую область впервые приехал «Диамобиль» — передвижная клиника эндокринологии от НМИЦ эндокринологии Минздрава России. С 20 по 29 апреля 2026 года на базе регионального эндокринологического центра Областной клинической больницы № 1 волгоградцы могут пройти бесплатное обследование.
Проект работает в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и федпроекта «Борьба с сахарным диабетом». За один день пациенты сдадут анализы и получат консультации кардиолога, эндокринолога, специалиста по «диабетической стопе».
По итогам осмотра врачи дадут рекомендации, а при необходимости — направление на госпитализацию в федеральный центр.
Обследоваться могут взрослые и дети из Волгограда и районов области. Отдельное направление — исследование антител у здоровых детей из семей, где есть диабет 1 типа. Это помогает выявить риски на ранней стадии.
Параллельно пройдет конференция для врачей с участием ведущих специалистов страны: директора Института диабета Марины Шестаковой и директора Института детской эндокринологии Ольги Безлепкиной. В организации проекта задействованы врачи регионального центра, поликлиник и волонтёры-ординаторы — это позволяет увеличить охват осмотров и повысить квалификацию молодых специалистов.
Для волгоградцев с диабетом или подозрением на него «Диамобиль» — возможность получить экспертную помощь, не выезжая в Москву. Запись на обследование — через лечащего врача или в региональном эндокринологическом центре.
