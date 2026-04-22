В Омской области индекс производительности труда вырос до 107%

Индекс производительности труда в Омской области вырос по итогам 2025 года и составил 107%. Это стало возможным благодаря внедрению бережливых технологий на предприятиях региона при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном минэкономразвития.
Росстат составил рейтинг регионов по уровню производительности труда. В нем учитывались данные от 85 регионов. Омская область находится в верхней части списка и занимает 16-ю позицию. Для сравнения: в прошлом году регион улучшил свой показатель с 105,3 до 107,0%. Среди отраслей экономики Омской области наибольшую динамику по производительности труда демонстрируют сферы сельского хозяйства и водоснабжения.
«Около 4500 сотрудников омских предприятий уже познакомились с бережливыми технологиями. Мы видим, как меняется культура производства: люди начинают замечать потери, предлагают идеи по улучшению. Именно эта внутренняя вовлеченность даёт устойчивую динамику», — отметила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.