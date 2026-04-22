В Омской области индекс производительности труда вырос до 107%

Росстат составил рейтинг регионов по уровню производительности труда. В нем учитывались данные от 85 регионов. Омская область находится в верхней части списка и занимает 16-ю позицию. Для сравнения: в прошлом году регион улучшил свой показатель с 105,3 до 107,0%. Среди отраслей экономики Омской области наибольшую динамику по производительности труда демонстрируют сферы сельского хозяйства и водоснабжения.