Красноярским дачникам рассказали, как ухаживать за розами весной

Агрономы тюменского Россельхозцентра дали дачникам рекомендации, как ухаживать за розами весной. Советы специалистов публикует Вслух.ру.

Чтобы не навредить цветам в период температурных качелей и избежать выпревания стеблей, начать следует с проветривания. Полностью укрытие следует снимать в пасмурный день при устойчивой температуре не ниже −5 °C в ночное время.

Следом можно приступать к обрезке секатором поломанных, почерневших и сухих веток, а также направленных внутрь побегов. Срез должен быть на расстоянии 1 см от почки, из которой вырастает новый побег. После обрезки нужно обработать места садовым варом.

Поливают розы 5−7 литрами отстоянной теплой воды утром и вечером. Кусты и почву вокруг можно обработать 1% раствором медного купороса или бордоской жидкостью, до того, как распустятся листья, чтобы избежать заражения грибками.

Когда почва хорошо прогреется, для наращивания зеленой массы потребуется азот — 20−30 грамм на квадратный метр аммиачной селитры.

