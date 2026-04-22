Почти 50 жителей Приамурья начали осваивать новые профессии

Участниками обучения востребованным профессиям с начала 2025 года стали 49 жителей Амурской области. Курсы организованы при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Всего одобрение на прохождение обучения получили около 390 заявок. Им доступны более 60 образовательных программ. В частности, они смогут освоить такие профессии, как агент по туризму, младшая медсестра, администратор гостиницы, 1С-разработчик.
До конца апреля еще 173 жителя региона планируют приступить к обучению. Они смогут стать малярами, машинистами тепловоза, водителями грузового транспорта, слесарями по ремонту автомобиля, сварщиками, ветеринарными санитарами и специалистами по информационной безопасности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.