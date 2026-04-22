Jony не приедет в Воронеж в апреле

Гастрольная афиша Воронежа продолжает нести потери. 25 апреля в ЛДС «Юбилейный» не состоится концерт Jony. Вторая попытка иполнителя выступить в столице Черноземья не удалась (ранее артист должен был дать концерт 8 декабря, но его перенесли). Теперь оргнизаторы собщили, что гастроли отменяются, воронежцы могут сдать билеты.
Ранее в Воронеже в MTC Live Hall не состоялся концерт группы «Моральный кодекс»: его перенесли с 17 апреля на осень.
А 15 апреля в столице Черноземья отменили представление «Мировые иллюзии».