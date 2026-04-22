В Ростовской области снова оправдали участников перестрелки в Орловском районе

В Ростовской области снова оправдали предполагаемых участников перестрелки в хуторе Чернозубов Орловского района. Об этом стало известно вчера, 21 апреля.
Слушания с учатием присяжных заседателей состоялись накануне в Ростовском областном суде. Оправдательные приговоры вынесли в отношении троих подсудимых, их признали непричастными к совершению преступлений.
Также за подсудимыми признали право на реабилитацию, включая возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Напомним, в 2019 году две враждующие семьи фермеров устроили разборку, во время которой несколько человек погибли и пострадали.
