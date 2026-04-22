Нижегородские врачи смогут применять терагерцовые волны для выявления онкологии

Инновационная система неинвазивной диагностики рака предстательной железы и мочевого пузыря на основе терагерцевой спектроскопии будет разработана в Нижнем Новгороде учеными Института физики микроструктур РАН и урологами Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
«Терагерцовое излучение — это среднее между инфракрасным светом и микроволнами. В отличие от рентгена, ТГц-лучи абсолютно безопасны для ДНК и клеток. ТГц-волны крайне чувствительны к молекулам воды в тканях, хирургам это позволит в реальном времени отличить край опухоли от здоровой ткани, сохранив нервные окончания, отвечающих за эрекцию и мочеиспускание», — говорится в сообщении.
Разработка технологии предусмотрена в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ПОМЦ и ИФМ РАН.
